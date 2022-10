«Les enchères ne doivent pas effrayer»

Christie’s a ouvert son département Sacs il y a une petite dizaine d’années, c’est pas vieux ! Sotheby’s aussi fait régulièrement des ventes de maroquinerie (Hermès, Chanel, un peu de malles Vuitton). Cornette de Saint-Cyr, Gros & Delettrez ont des départements Mode, et chez Artcurial, c’est moi qui l’ai fondé en 2016. » La Parisienne Pénélope Blanckaert, experte et directrice artistique en mode vintage, spécialisée dans les ventes aux enchères, a toujours une vente sur le feu : début décembre à Paris chez Millon, « pas de thématique mais de belles pièces, sacs, fourrures, du Chanel, plein de Saint Laurent », chez Piasa « des bijoux venant des archives de Roger Scemama, ce parurier français qui a travaillé pour les plus grandes maisons de couture » et en janvier, même endroit, « une collection Valentino haute couture des années 70 »…