L’art au service des sans-abris

Ça lui est venu comme ça, en circulant à vélo dans Bruxelles. Plus exactement, ça lui a sauté aux yeux. Comme une urgence : venir en aide aux personnes qui vivent dans la plus grande précarité et se débrouillent comme elles peuvent pour survivre dans la rue.

Depuis quelques mois, l’artiste Jean-Luc Moerman livre donc à vélo des repas chauds, de la soupe et de l’eau aux sans-abris. Un super vélo-cargo dans le bac duquel le restaurant Alice – un resto, bar à cocktails et jardin au cœur de l’avenue Louise – et le restaurant de l’ULB glissent tout un tas de choses pour rassasier et rasséréner des familles, des enfants, des réfugiés, des solitaires, des invisibles, des qui ont tout perdu et ont besoin d’une aide urgente.