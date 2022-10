Dante Vanzeir de retour en grande forme avec l’Union: «J’ai retrouvé la confiance»

La trêve internationale de fin septembre semble avoir fait le plus grand bien à Dante Vanzeir qui a depuis lors retrouvé tout son sens du but, scorant d’ailleurs un doublé face à Ostende ce week-end (et distribuant au passage un assist). Il s’agissait là de la première fois depuis plus d’un an qu’il parvenait à inscrire deux buts lors d’une même rencontre (son dernier doublé remontait au 2 octobre 2021 face au Cercle de Bruges). « Je me sens bien », savoure-t-il. « Mais je continuerai toujours à dire que le plus important reste que l’équipe fasse un bon match. Même si, bien sûr, je suis heureux d’aider avec des buts et des passes décisives. Car au final, un attaquant est jugé sur cela. »