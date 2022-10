La prison de Forest va-t-elle se transformer en musée sur... la prison?

Les détenus de la prison de Forest vont bientôt rejoindre Haren. L’ASBL « 9 m2 » (la taille d’une cellule) voudrait transformer le lieu en musée et en centre d’exposition, de recherche et de documentation.

Le transfèrement des détenues de la prison de Berkendael vers le « village pénitentiaire » de Haren débutera d’ici quelques jours. Dans l’élan, les détenus de la prison de Forest suivront et une ASBL baptisée « 9m2 », en référence à la taille d’une cellule, sera constituée ce mercredi aux fins d’occuper une partie de cet établissement pénitentiaire une fois vidé, et ce de manière temporaire ou même définitive. Le projet s’ébauche depuis un an et, au moment du déménagement, ceux qui le portent voulaient marquer le coup et amener du concret…