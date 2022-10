Réforme de l’Etat: nos députés veulent plus de Belgique

Après quarante ans de réformes de l’Etat et d’expansion des Régions, les Belges ont très envie de mettre le frein, voire de faire (un peu) marche arrière. C’est vrai pour Alexander De Croo, si on le lit bien dans le magazine Wilfried (lire ci-dessous). Vrai pour les citoyens, si l’on en croit les sondages d’opinion. Vrai pour les parlementaires, si l’on en croit cette fois l’étude réalisée par le Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques), livrée dans son dernier Courrier hebdomadaire, intitulée « Identités et préférences des parlementaires envers le fédéralisme belge à l’aube d’une septième réforme de l’Etat », et réalisée sous la direction de Jérémy Dodeigne, Christophe Niessen, Min Reuchamps et Dave Sinardet.