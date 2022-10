Plan de relance: l’Europe est près de libérer un milliard d’euros

Au surlendemain d’un conclave budgétaire restrictif et à l’avant-veille, probablement, d’une récession économique, il rassure : « Le gouvernement fédéral n’a pas touché au budget consacré à la relance, et celle-ci est plus que jamais nécessaire vu la crise qui nous frappe, autour du gaz russe, car, avec cette relance, nous préparons notamment l’indispensable transition économique et énergétique. » Signé Thomas Dermine (PS), secrétaire d’Etat à la Relance, ça tombe bien. Lequel, plusieurs conseillers à ses côtés, rassurait toujours, lundi devant les journalistes : « Notre stratégie est intacte, nous poursuivons plus que jamais. »