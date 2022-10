Prix du gaz: la Commission propose sa propre version du plafond

L’exécutif européen est d’accord pour une intervention temporaire et limitée sur les marchés. Achats groupés et solidarité sont aussi au menu pour passer l’hiver.

Cap ou pas cap ? A l’avant-veille du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne, qui se tiendra ces jeudi et vendredi à Bruxelles, la question du plafonnement des prix du gaz (price cap) est toujours baignée de flou. La Commission européenne a déposé ce mardi ses dernières propositions de mesures pour affronter la crise énergétique. Non sans rappeler d’abord la nécessité de poursuivre les efforts de réduction de la consommation – même si les stocks sont remplis à des niveaux quasi-records, 92 % à l’échelle européenne – pour passer l’hiver au chaud – ou à tout le moins sans longues et dévastatrices pénuries.