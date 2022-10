15 minutes de temps additionnel, deux exclusions: le Cercle s’impose à Seraing après une fin de match tendue

La fin de match a été tendue et l’arbitre Nathan Verboomen a expulsé Vagner et son coach Jeunechamps après avoir visionné les images d’une échauffourée.

Au stade du Pairay, les Brugeois, qui ont donné le coup d’envoi, ont tenté de surprendre des Métallos bien implantés au milieu de la pelouse. Malgré leurs nombreuses maladresses, les visiteurs ont quand même surpris la défense serésienne mais Kevin Denkey, leur meilleur buteur, n’a pas cadré sa reprise sur un centre d’Olivier Deman (9e). Les Brugeois n’ont pas multiplié les occasions même si Timothy Galje, 21 ans, a bloqué deux reprises coup sur coup de Somers (20e). Par contre, sur une phase tendue devant son but avec ses défenseurs ne parvenant pas à dégager le ballon, le gardien des Métallos n’a pas pu bloquer une demi-volée de Boris Popovic (25e, 0-1).

A la pause, José Jeunechamps a décidé de renforcer ses flancs avec Sergio Conceiçao et Leroy Abanda et de rappeler Morgan Poaty et Mansoni Sambu sur le banc (46e). Le coach des Métallos aura quand même patienté pour voir Radoslaw Majecki, le gardien adverse, intervenir sur un ballon distillé par Conceiçao (56e). A la 73e, Jeunechamps a pris le pari d’effectuer son dernier changement. Seraing a bien eu une belle occasion par Simon Elisor dont la frappe a été bloquée par le gardien polonais (80e). La fin de match a été tendue et Nathan Verboomen a expulsé Vagner (90e+9, 2 jaunes) et son coach Jeunechamps après avoir visionné les images d’une échauffourée.

