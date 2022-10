D1A: mené à deux reprises sur sa pelouse, Eupen s’impose face à OHL

Au Kerhweg, Eupen a payé cash le fait d’avoir laissé seul dans les seize mètres sur corner Mario Gonzalez (8e, 0-1). Les Pandas ont réagi et ont égalisé par Regan Charles-Cook, qui a suivi un tir manqué de Konan N’Dri (24e, 1-1) La rencontre a alors pris de l’allure et Gonzalez a de nouveau donné l’avance aux Louvanistes en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Rune Paeshuyse sur un tir Mathieu Maertens (27e, 1-2). C’est également pour une faute de main d’Ewoud Pletinckx que Stef Peeters a relancé les Eupenois des onze mètres (45e+2, 2-2).

Eupen a battu OH Louvian 4-2 mardi lors de la 13e journée du championnat de Belgique de football. Au classement, les Eupenois se hissent en douzième position avec 12 points. OHL est septième avec 20 points.

La seconde période aurait pu avoir le même scénario que la première si Gonzalez n’avait pas manqué un penalty pour une faute de Charles-Cook sur Musa Tamari (61e). Par contre, les Pandas ont lancé plusieurs avertissements par N’Dri (71e) et Gary Magnée (74e), qui a ensuite surgi dans la surface pour inscrire son troisième but (76e, 3-2). Cette fois, Eupen avait mis OHL dans les problèmes et N’Dri a assuré sa victoire (86e, 4-2).