Le Sporting de Charleroi s’enfonce dans la crise

Les Storm Ultras ont été entendus par les autres supporters du Sporting ce mardi en début de soirée. Et si le match a bel et bien – quoique timidement – débuté à 18h30 pour les acteurs sportifs, ça n’a débuté que 12 minutes plus tard en tribunes après une dizaine de minutes dans l’ambiance particulière d’un huis clos malgré un peu plus de 5.000 âmes présentes dans le Mambourg. Après la protestation silencieuse, les chants de haine envers Mehdi Bayat se sont succédé dès la 13e minute et pour quasiment l’ensemble du match, finalement interrompu à quelques minutes du terme suite à l’improbable égalisation courtraisienne alors que Charleroi avait le match en main, avant finalement d’aller à son terme pour un partage largement insuffisant pour éviter la crise.