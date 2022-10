Mehdi Bayat après le partage carolo face à Courtrai: «Les chants des supporters? Évidemment que cela me fait mal»

« Évidemment que j’ai mal. Si l’objectif de mes supporters, c’était de me faire mal, bravo félicitations : ils m’ont fait mal. Cela fait vingt ans que je suis à Charleroi, que je me bats pour ce club. Cela fait dix ans que j’ai récupéré la responsabilité d’un club qui était en faillite. Quand j’entends des arguments : où est l’argent ? Cela me fait encore plus mal. J’aurais préféré être attaqué sur mes choix sportifs, que d’être attaqué un peu lâchement. On a créé plus de 23 millions de richesses et ils sont restés dans le club », commentait l’administrateur-délégué, qui poursuivait : « Oui, il y a du bashing. Certains supporters ont choisi de viser l’homme. »

Durement touché, Mehdi Bayat affirme vouloir tenir bon, en attendant des temps sportifs meilleurs. « Ces dix dernières années n’ont pas été faciles. Vivre ce que j’ai vécu ce soir, chez moi, par mes supporters, ça ne fait pas plaisir. Mais, dans notre métier, il y a deux casquettes. Il y a l’humain, qui a ramassé un gros coup. Puis, il y a l’administrateur-délégué, qui est responsable d’une société. Les personnes ici ont besoin de savoir que le capitaine est à bord. »