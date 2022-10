D1A: le Racing Genk, leader du championnat, s’est amusé avec Westerlo (6-1)

Dans sa Cegeka Arena, Genk a d’emblée bénéficié de beaucoup de libertés au centre et sur une passe de Bryan Heynen, Joseph Paintsil a fêté son retour avec un but (7e, 1-0). C’était toujours l’alerte quand Genk pénétrait dans la surface et sur un corner de Trésor Ndayishimiye, Diego Munoz a doublé l’écart (15e, 2-0). Le Racing a marqué le pas quand Tuur Dierckx a transformé un penalty pour une faute d’Angelo Preciado sur Lyle Foster (21e, 2-1). Après que l’attaquant sud-africain a manqué le goal de l’égalisation (29e), Paul Onuachu a permis à Genk de reprendre ses distances sur un centre de Paintsil malgré la présence de deux défenseurs (32e, 3-1). Dans la foulée, le Nigérian a signé un doublé sur un penalty accordé par Arthur Denil pour une faute de Rubin Seigers sur Paintsil (40e, 4-1). Du point de vue de l’efficacité, il n’y avait rien à redire et sur une passe de Paintsil, Munoz a marqué son quatrième but de la saison (45e+4, 5-1).

Le Racing n’était pas rassasié mais Sinan Bolat a empêché Preciado (48e) et Patrik Hrošovský (50e) de gonfler les statistiques des visités. Malgré l’exclusion de Dorgeles coupable d’avoir rudoyé la cheville de Munoz (58e), Genk n’a ajouté qu’un seul but par Hrošovský (79e, 6-1).