SC Charleroi: Mehdi Bayat sera le patron de la ZebrArena

En marge de la rencontre de ce mardi soir face à Courtrai, les Storms Ultras ont exigé des explications quant à la future ZebrArena, pour laquelle les processus administratifs de demande de permis de bâtir sont actuellement en cours et qui devrait être construite pour le début de la saison 2025-2026. Au regard des statuts (publics) de la future ZebrArena SA, créée le 11 janvier 2021 et qui sera chargée de l’exploitation du futur stade du Sporting, on peut se rendre compte que la MB Management Company sera actionnaire du stade à 82 % et le Sporting du Pays de Charleroi à 18 %.