Arctic Monkeys, nouvelle tête d’affiche de Rock Werchter 2023

Le groupe de rock britannique Arctic Monkeys sera à l’affiche du prochain festival Rock Werchter, ont confirmé mercredi les organisateurs. Alex Turner et sa bande seront la tête d’affiche de la dernière journée qui aura lieu le dimanche 2 juillet 2023.

Arctic Monkey s’était déjà rendu une première fois à Werchter en 2006, année de sortie de son premier album intitulé « Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not ». Le groupe était revenu en terre brabançonne flamande en 2018, où il avait clôturé les quatre jours de festival. La semaine dernière, il a effectué un showcase devant 350 auditeurs de la radio Stubru.