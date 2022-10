Ursula von der Leyen accuse la «surenchère» entre Etats membres d’avoir fait flamber les prix du gaz

En plus de la « guerre de l’énergie » livrée par le président russe Vladimir Poutine, les Etats membres se sont livrés en août à une « surenchère » les uns contre les autres, contribuant à la flambée des prix du gaz, a souligné mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en défendant l’option des achats groupés et d’un plafonnement temporaire des prix.

« Nous avons retenu la leçon : en août, au plus fort de la saison de reconstitution des réserves de gaz, nous avons vu les Etats membres littéralement enchérir les uns contre les autres, et les prix flamber. Il ne fait aucun doute que nous pouvons agir plus intelligemment », a affirmé l’Allemande, qui avait elle-même été critiquée par plusieurs capitales pour avoir manqué d’anticipation.