Flandre: mille élèves évacués après une alerte à la bombe dans une école de Lommel

Ce mercredi matin, une alerte à la bombe au sein du groupe scolaire Wico à Lommel, dans la province de Limbourg, est arrivée via la plateforme d’éducation Smartschool.

« La ville et l’école ont pris la menace au sérieux et n’ont pas voulu prendre de risque. Il a donc été décidé d’évacuer l’école », a déclaré le maire de Lommel, Bob Nijs (CD&V). Ce sont ainsi mille enfants qui ont été déplacés vers une salle de sport, après l’arrivée de la police et des pompiers. Les parents ont été informés, et certains ont récupéré leurs enfants.