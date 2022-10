«C’est du français!»: La {voix} des poètes

La poésie est indissociable de l’oralité. Les premiers textes littéraires au Moyen âge étaient des poèmes chantés (des chansons de geste) et la poésie la plus vibrante vit aujourd’hui dans les tournois de slam. Entre ces deux époques, poésie et voix s’entremêlent.

En poésie, la forme du langage joue un rôle aussi important, voire plus important, que le sens. « La poésie est une longue hésitation entre la forme et le sens », disait Paul Valéry. La répétition des sons et la régularité des vers créent une musique du texte. Cette musique a d’abord été utile. Grâce à elle, dès la naissance de la littérature française, des textes extrêmement longs sont créés oralement, mémorisés et circulent longuement avant d’être mis par écrit. Une prouesse digne de celles des chevaliers, quand on songe aux quelque 4.000 vers de la Chanson de Roland qui étaient récités sur les places des villages par les trouvères (dans le Nord) ou les troubadours (dans le Sud). La recherche d’une forme harmonieuse et équilibrée sert d’abord la mémorisation avant d’être esthétique.