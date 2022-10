Grève à l’aéroport de Charleroi: le retour à la normale est prévu pour jeudi matin

À lire aussi Un sous-traitant plonge l’aéroport de Charleroi dans le chaos, peut-être pour toute la semaine

Mercredi, les syndicats se sont réjouis une nouvelle fois de l’accord. « On ne peut pas parler de victoire néanmoins », a confié Kevin Peeters, permanent FGTB. « Car l’aéroport a subi de fortes perturbations durant deux jours. Et cela, c’est une défaite pour les passagers, pour l’outil et plus largement encore pour la concertation sociale. »