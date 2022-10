Mason Greenwood, inculpé pour tentative de viol et coups et blessure, libéré sous caution L’attaquant de Manchester United était à nouveau en détention provisoire depuis ce lundi.

Mason Greenwood a été libéré sous caution ce mercredi par un juge de Manchester. L'attaquant de 21 ans de Manchester United était de nouveau en détention provisoire depuis lundi pour avoir contacté la femme qui l'accuse d'agression.

Selon un porte-parole du tribunal, Greenwood a été libéré à condition qu'il n'ait aucun contact avec les témoins de l'affaire ou la victime et qu'il ait un lieu de résidence permanent. Le footballeur doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 21 novembre.

Greenwood est poursuivi pour tentative de viol et pour avoir infligé des coups et blessures volontaires. Il a été arrêté pour la première fois fin janvier après l'apparition sur les médias sociaux de photos et de vidéos montrant une jeune femme au visage ensanglanté témoignant de la violence de Greenwood. Quelques jours plus tard, le joueur a été libéré sous conditions. Ne les ayant pas respectées, il est retourné en prison il y a quelques jours.