Eveillé, l’esprit humain ne penserait finalement pas en continu

Visualisez un cours d’eau qui s’écoule en permanence. Cette image correspond, à peu de choses près, à la manière dont beaucoup d’entre nous se représentent notre esprit. Eveillé, une pensée en entraîne une autre, et ainsi de suite. C’est ainsi qu’on suppose généralement que l’esprit humain pense en continu. Mais une récente étude menée par des chercheurs du laboratoire de physiologie de la cognition (GIGA CRC In vivo Imaging) de l’ULiège, de l’EPF de Lausanne et de l’Université de Genève, remet aujourd’hui en question cette croyance. Leur travail vient d’être publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et met en évidence l’existence de ce qu’on appelle le mind blanking, littéralement le vide mental. « Il s’agit d’un état mental relativement nouveau dans l’étude de la cognition spontanée », développe Athena Demertzi, chercheuse qualifiée FNRS et directrice du laboratoire de physiologie de la cognition de l’ULiège.