Audiences radio: Nostalgie reprend le leadership

Du changement sur le podium des radios francophones : sur la plus haute marche dans la première livraison de l’année – qui courait de janvier à mai –, Vivacité cède déjà son trône à Nostalgie, redevenue la radio la plus écoutée des francophones, avec 14,32 % de parts de marché et une audience moyenne quotidienne de 473.920 auditeurs. La seconde place est occupée par Radio Contact, pratiquement au même niveau que Nostalgie à 14,27 %, Vivacité apparaissant en 3e position, avec une part de marché de 11,72 %. La radio de la RTBF affichait un score de 15,3 % dans la précédente vague, et, sur la même période en 2021, 13,9 %.

Aux rangs suivants, on retrouve Classic 21, puis Bel RTL et La Première, puis NRJ, Tipik et Fun radio. Nostalgie + complète le top 10.