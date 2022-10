Le détail que vous n’avez pas vu lors de la cérémonie du Ballon d’or: Karim Benzema s’est affiché sans bandage à la main (photos)

Cela fait bientôt quatre ans que Benzema arbore un important bandage à la main droite et forcément, les amateurs de football ne sont pas habitués à le voir sans. Pas étonnant dès lors de voir que les images de son petit doigt meutri interpellent sur les réseaux sociaux.

En janvier 2019, Benzema se fracture l’auriculaire au cours d’un match de Liga face au Bétis Séville. Son petit doigt s’est tordu à la suite d’un choc avec Marc Barta. Une blessure qui n’est pas véritablement handicapante pour jouer au football, et c’est pourquoi le club et l’attaquant ont estimé qu’il ne fallait pas passer par la case opération. L’option privilégiée a été de porter une attelle et un gros bandage pour protéger au mieux ce doigt.

Des mois plus tard, Benzema consulte des spécialistes pour voir ce qu’il était possible de faire pour améliorer la situation, mais malheureusement pour lui, ses os se sont solidifiés de travers et les médecins ne voient pas de solution n’impliquant pas de chirurgie. Voilà donc Benzema obligé de porter cet impressionnant bandage à chaque match qu’il joue.

Ces bandes blanches sur sa main droite sont en tout cas devenues une sorte de marque de fabrique pour Benzema. C’est ainsi que son équipementier Adidas a félicité le Français pour son Ballon d’or en illustrant une main avec un bandage doré.