The Kitchen Company est obligé de s’adapter pour mieux rebondir

La crise de l’immobilier neuf n’inquiète pas que les promoteurs. Ceux avec qui ils travaillent abordent eux aussi les mois à venir avec une certaine appréhension. Parmi eux, il y a The Kitchen Company, entreprise qui conçoit des cuisines équipées et dont les acheteurs sont exclusivement les promoteurs et autres développeurs de projets.

Créée en 1998 par Marc Albert et rachetée vingt ans plus tard par les actionnaires du groupe Eggo, TKC réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros, installe 2.000 cuisines par an pour un prix moyen de 8.000 €/cuisine (HTVA), possède des showrooms à Rhode-Saint-Genèse, Anvers, Gand, La Louvière, Liège et bientôt Namur, et emploie 52 collaborateurs.