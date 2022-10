De moins en moins de biens neufs sont mis sur le marché

Le marché résidentiel belge manque pour l’heure de biens neufs. En cause : la carence de projets qui sortent de terre et qui ont pour conséquence une raréfaction de l’offre (et donc une augmentation des prix). Rien que sur Bruxelles, les chiffres sont éloquents : en 2021, le marché comptait 2.200 biens neufs en vente ; un an plus tard, il n’en reste plus que 700.

Acteur incontournable du marché bruxellois et brabançon, le réseau Trevi tire un constat implacable : « Aujourd’hui, notre portefeuille de vente compte entre 150 et 200 biens neufs. Avant le covid, nous en avions 800. Si l’on remonte à 2016-2017, on voguait entre 1.400 et 1.500 », déplore Kim Ruysen, le directeur général de Trevi.