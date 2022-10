Felice Mazzù avant le déplacement d’Anderlecht à Zulte Waregem: «Je reste calme par rapport à la situation actuelle»

Il faudra aussi un regain d’efficacité devant le but. « Je ne sais plus si c’est Guardiola ou Klopp qui disait la semaine dernière que l’efficacité ne se travaillait pas à l’entraînement », avance Mazzù. « Quand un attaquant est en confiance, il réussit son geste et marque. Fabio Silva est le prototype de l’attaquant d’Anderlecht : il veut marquer mais ne marque pas. Et puis, vous savez, on aurait pu être plus efficace face à Bruges sur la phase de Silva. Comme toute la Belgique, on a revu les images. Aucune certitude mais j’ai ma perception des choses. Dommage qu’il n’y ait pas la « goal line technology ».