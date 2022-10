Gerard Piqué pourrait bientôt devoir jouer en portant un maillot du Barça au nom de son ex Shakira

Selon la presse espagnole, qui cite le correspondant d’ESPN à Barcelone, Spotify envisage de mettre à l’honneur Shakira à l’occasion de la sortie de son nouveau single « Monotonia » ce 19 octobre. Une chanson qui, au vu des extraits, pourrait bien faire écho à la rupture de la chanteuse colombienne avec… Gerard Piqué, joueur du Barça. Et c’est là qu’on comprend le moment de gêne qui s’annonce si cette rumeur se vérifie.

Le FC Barcelone a un nouveau partenaire cette saison : Spotify. Dans le cadre de cette collaboration, le géant du streaming musical a notamment mis à l’honneur Drake lors du Clasico le week-end dernier en affichant le logo de la marque du rappeur sur le maillot catalan. Une opération marketing qui pourrait bien être réitérée très bientôt avec une autre artiste… et proposer une image très cocasse.

Shakira et Piqué ont formé un couple pendant onze ans et one eu deux enfants. Il se sont rencontrés lors de la Coupe du monde 2008, la Colombienne ayant réalisé la chanson officielle du tournoi. Shakira est par ailleurs l’une des artistes qui sera présente lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial au Qatar dans un mois.