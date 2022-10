Orban-Vucic, un axe Budapest-Belgrade aux accents prorusses

Proches du Kremlin et inséparables, les dirigeants hongrois et serbe taclent les sanctions anti-Moscou. Un futur pipeline transfrontalier reliera la Serbie à l’oléoduc Droujba malgré l’embargo sur le brut russe.

D’un côté, l’indocile Orban qui défie Bruxelles depuis douze ans et contrôle sans partage la Hongrie, devenue une « autocratie électorale » selon le Parlement européen. De l’autre, l’implacable Vucic qui « illibéralise » la Serbie et écrase les contrepouvoirs comme « Viktor » régente le voisin magyar. Amis des dirigeants à poigne du calibre de Vladimir Poutine, Xi Jinping ou Recep Erdogan, les deux dirigeants vivent une idylle bilatérale et Budapest s’est détournée de Zagreb histoire de convoler avec Belgrade.