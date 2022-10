Christophe Slagmuylder, le nouveau boss bruxellois de Bozar

À lire aussi Le cancer a emporté Sophie Lauwers, la directrice de Bozar

C’est le comité de rémunération, présidé par Isabelle Mazzara, qui a mené toute la procédure, avec le soutien d’un bureau de recrutement externe. Les candidats retenus pour la sélection finale ont tous été soumis à un assessment .

« Nous avons confiance dans le fait qu’il s’agit d’un bon choix pour porter le Palais des Beaux-Arts vers de nouveaux horizons toujours plus passionnants », a déclaré Isabelle Mazzara. « Son projet caractérise Bozar comme un espace multidisciplinaire qui met en perspective l’héritage historique et la création contemporaine. Un espace rassembleur, de rencontres, de participations et de réflexions, à Bruxelles, en Europe et dans le monde. Un projet lisible et cohérent pour contribuer au développement d’une société durable, inclusive et égalitaire à travers des processus créatifs et artistiques. »

Historien de l’art et directeur artistique bruxellois

La ministre des Institutions culturelles fédérales, Hadja Lahbib, se félicite de voir Christophe Slagmuylder prendre la tête de Bozar : « Historien de l’art et directeur artistique bruxellois, Christophe Slagmuylder a déjà une affinité particulière avec l’institution. Ses qualités sont largement reconnues, comme en témoigne son élection à l’unanimité par le conseil d’administration. Sous sa direction, Bozar continuera à se développer en tant que projet rassembleur, qui fait battre le cœur de Bruxelles et rayonner la culture dans toute l’Europe et bien au-delà. Je me réjouis de travailler avec lui. »