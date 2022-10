Un changement important chez Delhaize

Si cela fait déjà un petit moment que Delhaize met en vente des produits dont la date d’expiration est proche, à prix très réduits, signalés par des autocollants jaunes, les recherches menées par le supermarché lui-même démontrent que cela rebute les consommateurs. Les clients pensent en effet que l’autocollant jaune indique une fraîcheur ou une qualité moindre. Ce que conteste la chaîne de supermarchés : « Ils sont savoureux et frais, mais doivent simplement être consommés plus rapidement ».

La baisse du pouvoir d’achat pousse de plus en plus de consommateurs à trouver des moyens d’économiser, certains allant jusqu’à remplir leur panier de produits dont la date de péremption approche.

De cette façon, Delhaize affirme qu’il combat le gaspillage alimentaire et répond à la baisse du pouvoir d’achat. Les produits en vente rapide sont en moyenne 30 % moins chers que d’habitude. Et la chaîne de supermarchés constate déjà une augmentation de 5 à 10 % de la demande de ces produits aujourd’hui, les clients cherchant des alternatives moins chères.

Pour mieux faire connaître les produits presque périmés, Delhaize lance une nouvelle campagne. Les autocollants jaunes deviendront des autocollants verts et les produits seront dorénavant exposés en groupe dans leur propre casier : le « No Waste corner ».

Cette tendance est suivie par plusieurs enseignes. Dans la même lignée, la boutique en ligne Foodello en Flandre vend ainsi des produits dont les supermarchés ne veulent plus parce qu’ils approchent ou même dépassent la date limite de consommation. L’application « Too Good To Go » lutte également contre le gaspillage alimentaire.