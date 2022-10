Faits de mœurs: Jean-Charles Luperto a été débouté par la CEDH en décembre 2021

En avril 2021, au niveau du droit belge, la condamnation de M. Luperto à six mois de prison avec sursis pour outrages aux moeurs était définitive. En effet, son pourvoi en cassation contre la peine prononcée en cour d’appel avait été rejeté.

Jean-Charles Luperto, député wallon et bourgmestre de Sambreville, avait introduit un recours auprès de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) suite à sa condamnation pour outrages publics aux mœurs. Il dénonçait un procès inéquitable. Un recours qui a été rejeté par la Cour européenne des droits de l’homme en décembre 2021. Par conséquent, la peine de six mois de prison avec sursis est définitive.

Cependant, le député wallon avait saisi la cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Son argument était qu’il n’aurait pas eu droit à un procès équitable du fait qu’il avait été jugé directement en cour d’appel. Selon lui, il avait ainsi été privé d’un degré d’instance. Et donc lésé dans ses droits par rapport à un citoyen lambda.

L’Avenir a appris ce mercredi que ce recours a été rejeté… il y a plus de dix mois. « La requête à laquelle vous faites mention (Luperto c. Belgique (no. 50086/21) a été déclarée irrecevable en décembre 2021. Comme il s’agit d’une décision de juge unique, elle n’est pas publiée dans la base de données de la Cour. La partie requérante a été informée de la décision par écrit », a répondu par mail le service presse de la CEDH, que nos confrères du quotidien régional ont interrogé.