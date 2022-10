Mobilisation syndicale: les perturbations attendues ce jeudi 20 octobre

En vue de la mobilisation organisée par les syndicats FGTB et CSC ce jeudi, des perturbations sont à prévoir. Et pour cause, de 6h30 à 9 heures des actions visant les affiliés, les commerçants et les indépendants seront organisées ainsi que le rapporte la RTBF.

Ainsi, à la centrale électrique d’Amercœur à Roux, les syndicats formeront une chaîne de pulls afin de dénoncer la hausse des prix de l’énergie. Si les mouvements doivent s’arrêter dans la matinée, plusieurs secteurs seront touchés en raison du nombre d’affiliés qui y prendront part. Des conséquences se feront ressentir sur les services publics, les entreprises et les transports en commun.