Le prix Sakharov du Parlement européen attribué au «courageux» peuple ukrainien

Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cédera pas, et nous non plus », a déclaré ce mercredi la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, après avoir attribué le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit au peuple ukrainien. Une décision prise avec les chefs des groupes politiques de l’assemblée.

Le peuple ukrainien « ne se bat pas seulement pour protéger ses foyers, sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, mais aussi pour défendre la liberté, la démocratie, l’État de droit et les valeurs européennes sur les champs de bataille, contre un régime brutal qui cherche à saper notre démocratie, à affaiblir et à diviser notre Union », selon les députés.