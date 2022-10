Les trois leçons de la grève à l’aéroport de Charleroi

Des centaines (milliers) de personnes refoulées, des dizaines (centaines ?) qui auront perdu leur billet d’avion, voire l’hôtel et la voiture de location qui y étaient liés, un aéroport qui ferme ses portes deux après-midi puis un jour entier… la grève d’une partie du personnel de sécurité de l’aéroport de Charleroi – les 400 employés de Security Master – est des plus surprenantes. Et atypique.