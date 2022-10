Philippe Geluck sur Raymond Devos: «Son personnage était comme une carapace, censé le protéger»

Orfèvre du langage, athlète du bon mot, Philippe Geluck ne cache pas l’importance qu’eut sur lui la découverte de l’univers de Raymond Devos. « J’avais douze ou treize ans. J’avais un mini-33 tours, avec dedans quatre sketches, dont La mer démontée, Le plaisir des sens… Ca m’avait subjugué ! J’écoutais ça en boucle, en me disant “qu’est-ce que c’est intelligent, drôle !” C’était une découverte absolue. Plus tard, après les éblouissements de la jeunesse, je m’en suis détourné, ça devenait trop systématique pour moi, ce côté jeux de mots, et il faut dire que je me suis senti plus attiré par l’humour de la bande à Hara Kiri, les Monty Pythons ou Pierre Desproges. Aujourd’hui, je sais l’importance de l’homme. C’est indéniablement un géant, un monument, et mon admiration reste totale. »