De Croo verrait bien une saison 2 à la tête de la Vivaldi

Le Premier ministre soigne sa communication. Et se livre à un exercice de séduction des francophones, soignant son profil centriste et consensuel. Le libéral flamand se positionne avec l’intention de prolonger la Vivaldi en 2024, avec lui au « Seize ».

A l’aise, le Premier : sans cravate, allure décontractée, occupant la scène pour un stand-up. Alexander De Croo (Open VLD) était invité par l’UCLouvain à dispenser la leçon inaugurale du cours de sciences politiques, ce mercredi matin. Et le citoyen de Brakel y a réussi un bel exercice de séduction.

Dans une Aula Magna comble, le chef d’orchestre de la Vivaldi s’est livré à un récital sur les vertus de notre régime politique, le consensus qu’il implique et la liberté qu’il offre. « La démocratie, c’est le respect de la minorité, bien plus que le pouvoir de la majorité », a-t-il expliqué aux étudiants de 1re et 2e années baccalauréat. Dans les communes à facilités, certains ont versé une larme… d’espoir.