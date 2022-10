«J’ai mal aux côtes, tellement je tousse»: David Goffin toujours diminué avant son match contre Schwartzman à Anvers

David Goffin a pu bénéficier, ce mercredi, d’un jour de repos bien venu après ses 3 heures de lutte de la veille et, surtout, cette fin de grippe qui lui colle aux bronches. « C’est dur », confiait-il avec le souffle encombré. « J’ai mal aux côtes et au diaphragme, tellement je tousse. Je dois rester calme et espérer que ça guérisse au fil du temps… »

« Des balles grosses comme des oursins… »

« J’ai plein de souvenirs contre Diego, mais surtout, je sais que chaque fois que je l’ai battu, j’ai dû fournir de tout gros matches… J’espère que je parviendrai à mieux respirer car il y aura encore de fameux rallyes. Mais je n’aurai rien à perdre et lui fera son entrée en simple. C’est déjà bien de mon côté d’avoir une victoire pour lancer le tournoi. Je vais devoir bien servir et, quoi qu’il arrive, on va s’accrocher ! »

C’est un peu le résumé de la saison 2022 du nº1 belge qui alterne les bonnes et les moins bonnes sensations. « Il n’y a rien de sûr de me côté en ce moment », avoue-t-il encore. « Je m’accroche en fonction de l’état du jour. Ici, en plus, les balles deviennent vite grosses, comme des oursins… La bataille est encore plus physique. »