France: comment l’extrême droite se sert de l’affaire Lola

Le meurtre de la collégienne a semé l’effroi. Les plus extrémistes ont tôt fait de le récupérer en dénonçant la politique d’immigration.

Depuis vendredi, ce n’est pas seulement l’émotion qui déferle sur le pays. Le meurtre atroce de Lola, une collégienne de 12 ans, violée et tuée dans son immeuble du 19e arrondissement parisien alors qu’elle revenait de l’école, fait l’objet d’une instrumentalisation politique sans limite d’une partie de la droite et de l’extrême droite, qui appelle à manifester ce jeudi.

L’auteure présumée des faits particulièrement sordides (l’adolescente, dont le corps a ensuite été transporté dans une malle, a subi des actes de barbarie) est une Algérienne de 24 ans. Elle a reconnu le meurtre avant de se rétracter. Elle semble souffrir de troubles psychiatriques et a été incarcérée en attendant une expertise sur sa santé mentale. Jusqu’alors, elle n’était connue des services de police qu’en qualité de victime de violences conjugales. Arrivée en France en 2016 avec un visa étudiant, elle ne disposait plus de papiers et faisait l’objet depuis août d’un ordre de quitter le territoire.