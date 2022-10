Christophe Slagmuylder, un iconoclaste à la tête de Bozar

Avec son éternelle silhouette d’ado, sa tignasse savamment négligée, ses traits fins, presque enfantins, et ses yeux rieurs, Christophe Slagmuylder évoque plus une rock star que le CEO d’une grande institution culturelle fédérale. C’est pourtant bien cette prestigieuse casquette qui échoit aujourd’hui sur ses blonds épis puisque le quinquagénaire vient d’être désigné au poste de directeur général de Bozar, palais qu’il devrait faire rocker si l’on en juge par son parcours, notamment au KunstenFestivaldesArts, qu’il a dirigé de 2007 à 2017, décloisonnant la création contemporaine et bousculant les habitudes du public.