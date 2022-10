Remco Evenepoel va déménager en Espagne: «Je pourrai me concentrer uniquement sur mon quotidien de sportif»

Geraint Thomas a réalisé un très beau coup. Pour l’un de ses podcasts, le lauréat du Tour de France 2018 a décroché une interview exclusive du champion du monde. Dans celle-ci, on apprend notamment que le vainqueur de la Vuelta a acheté une maison dans le pays où il a remporté son premier grand Tour.

Fraîchement mariés, Remco Evenepoel et Oumi Rayane prennent actuellement du bon temps aux Maldives, le pays qu’ils ont choisi pour leur lune de miel. « Nous avons décidé de n’allumer notre GSM qu’au petit-déjeuner et après le dîner. Pour le reste, nous voulons nous amuser », a déclaré celui qui vient de remporter le trophée du Flandrien, décerné au meilleur coureur cycliste de la saison par le quotidien Het Nieuwsblad, ainsi que le Vélo de Cristal, organisé par Het Laatste Nieuws.

Plutôt que Monaco, le jeune garçon de 22 ans a donc opté pour le sud de l’Espagne. Un achat qui date de l’année dernière mais dont il parle pour la première fois. « Depuis quelques semaines, tout est prêt pour y vivre. Après notre lune de miel, nous reviendrons en Belgique pendant quelques jours pour organiser le déménagement. Ensuite, nous partirons en voiture en Espagne. Cela rendra tout beaucoup plus facile. Personne ne saura ce que je fais ni où je me trouve. Je pourrai ainsi me concentrer uniquement sur mon quotidien de sportif dans une période où les invitations pour les shows TV sont souvent très nombreuses. »