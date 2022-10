Crénom! Jean Teulé est mort

C’était une armoire à glace, Jean Teulé. Un immense type qui aurait pu vous étouffer en vous prenant dans ses bras mais dont le regard doux et ironique réfutait cette possibilité. L’auteur de Crénom Baudelaire !, de Fleur de tonnerre, de Héloïse ouille ! et d’Azincourt par temps de pluie, son dernier roman, est décédé chez lui, où il vivait avec l’actrice Miou-Miou, suite à un arrêt cardiaque. Et on n’aurait pas cru cela possible tant le sourire légèrement narquois de Teulé semblait le rendre éternel.

Ses éditeurs Betty Mialet et Bernard Barrault ont dit leur « immense tristesse ». De source policière, on avance que le décès pourrait être lié à une intoxication alimentaire à l’issue d’un repas dans un restaurant, une hypothèse qui devra encore être confirmée.