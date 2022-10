Un projet de seconde journée sans voiture à Bruxelles recalé par les 19 bourgmestres

La ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), n’en fait pas un mystère. Elle aimerait multiplier les journées sans voiture. Elle l’a dit en 2021 et redit l’année suivante. Le concept suscite, il est vrai, un réel engouement. De nombreux Bruxellois cochent volontiers la date dans leur agenda. Entre 9 h 30 et 19 h, usagers de vélos, trottinettes et rollers s’en donnent à cœur joie dans la capitale. Quant aux voitures, elles restent à l’arrêt. L’événement se tient lors du dimanche entre le 16 et le 22 septembre, à l’occasion de la semaine de la mobilité.