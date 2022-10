Guerre en Ukraine: Poutine déclare la loi martiale dans les territoires annexés

Un responsable ukrainien de la région a dénoncé la « déportation » des civils, évacués depuis mercredi vers la Russie par les autorités d’occupation. « Son but est de créer une sorte de panique et une image (pour alimenter) la propagande russe », a dénoncé un député local.

Dans les autres parties de l’Ukraine annexées illégalement par les Russes, environ 5 millions d’habitants (dont 700.000 enfants) se trouvent actuellement en Russie, a affirmé le secrétaire du Conseil de sécurité russe.

Le bouclier antimissile fonctionne

A Kiev, les batteries de défense antiaérienne ukrainiennes ont abattu « plusieurs missiles russes », a déclaré le maire de la capitale Vitaly Klitschko. Plusieurs explosions ont été entendues en début d’après-midi dans la capitale ukrainienne peu après le déclenchement des sirènes antiaériennes.

Depuis lundi, la capitale ukrainienne a été attaquée à plusieurs reprises par des drones kamikazes iraniens utilisés par l’armée russe. Ces frappes ont visé notamment des infrastructures énergétiques. D’après les autorités ukrainiennes, environ un tiers des centrales électriques ont été détruites. « Depuis le 10 octobre, trente pour cent des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays à l’approche de l’hiver », a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

À lire aussi Le professeur d’histoire militaire Kris Quanten: «Poutine n’a plus beaucoup d’options»

L’armée ukrainienne a annoncé pour sa part avoir abattu deux missiles russes et un drone de fabrication iranienne dans la région de Tcherniguiv (nord). Mercredi, l’Union européenne a rassemblé des « preuves » démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l’Ukraine ont été fournis par l’Iran. La Commission européenne prépare des sanctions contre le régime iranien.

Au total, l’armée ukrainienne a affirmé avoir détruit 223 drones de fabrication iranienne depuis la mi-septembre.

Prix Sakharov 2022

De son côté, le Parlement européen a attribué mercredi son prix Sakharov (du nom de l’ancien dissident russe) pour la liberté de l’esprit au peuple ukrainien, a annoncé sa présidente Roberta Metsola en plénière à Strasbourg. « Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cédera pas, et nous non plus », a déclaré Mme Metsola, à la suite de cette décision prise avec les chefs des groupes politiques de l’assemblée.