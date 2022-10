Podcast – Ukraine, énergie… que peut-on attendre du sommet européen?

Les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 Etats membres de l’Union européenne se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour un sommet européen. Un sommet avec un menu particulièrement chargé vu la crise des prix de l’énergie et la guerre qui se poursuit entre la Russie et l’Ukraine.

Véronique Lamquin et Philippe Regnier sont journalistes au service monde, ils couvrent l’actualité des institutions européennes. Camille Petoud les a réunis, en studio, pour préfacer ce sommet.

