A Namur depuis l’Ile Maurice, une première audience pénale par visioconférence

Bonjour, on m’entend bien ? » : c’est ainsi que Ghislain E., 47 ans, de Mettet, s’est présenté sur un écran d’ordinateur, ce mercredi à la 12e chambre du tribunal correctionnel de Namur. Il y était interrogé depuis l’Ile Maurice, où son passeport lui a été confisqué, et il a fallu poser le PC sur cinq dossiers répressifs empilés pour que son visage soit visible de toute la salle. C’est lui qui, via Me Jean-Pierre Buyle qui le représente, avait insisté pour pouvoir s’expliquer, fût-ce de la sorte, sur les faits qu’on lui reproche, à savoir une escroquerie de type pyramide de Ponzi portant sur près de 4 millions d’euros. Une telle comparution en correctionnelle par visioconférence est une première… Mais ce n’est pas pour autant que cela va se généraliser.