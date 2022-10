Mondial 2022: le Qatar ne s’attendait pas à douze ans de polémiques

Face aux polémiques, le Qatar fait le dos rond. Et attend une seule chose : la fin du Mondial. Mais l’émirat garde un goût amer face à ce qu’il considère comme une « hypocrisie » occidentale.

Dans les hautes tours de Doha, dans les voitures, grosses ou petites, qui filent sur les boulevards de la capitale qatarie, on n’attend plus qu’une chose : la fin du Mondial. Il y a bien des fans de football, qui trépignent de se retrouver dans la même ville que Messi, Mbappé ou Courtois. Mais des petites mains, qui voient l’énorme masse de travail qui les attend, aux hautes sphères qui n’en peuvent plus de répondre aux questions, la patience touche à ses limites dans la baie de Doha. Le jour de l’attribution, le 2 décembre 2010, les Qataris s’attendaient-ils à cette pluie de critiques ? Après douze années de controverses quasi ininterrompues, beaucoup en doutent, dans les cercles proches du pouvoir à Doha.