Le Qatar cumule les tares, mais qui l’ignorait?

A un mois de l’ouverture de la Coupe du monde au Qatar, il serait utile de dézoomer et de reconnaître que si le Qatar est le premier responsable, il n’est pas le seul coupable de cette situation à laquelle amateurs de football ou non vont être confrontés. Et de rappeler avant tout le cynisme du monde du football et de la Fifa, son bras armé, qui s’incarne ici comme jamais.