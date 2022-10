Nicolas Raskin ne baisse pas la tête après la défaite du Standard à Malines: «On est déjà focalisés sur Anderlecht»

Forcément, après cette rencontre, les mines étaient plutôt fermées dans le camp liégeois. Notamment dans le chef de Nicolas Raskin, qui n’avait pas vraiment d’explication quant à la deuxième mi-temps très pauvre des Liégeois. « Bizarrement, on a arrêté de jouer notre jeu », a expliqué le numéro 26 du Standard au micro d’Eleven Sports. « C’est peut-être dû à la fatigue, mais il faut analyser tout ça. Il ne faut pas oublier que l’on a joué un match intense face à l’Antwerp il y a trois jours, donc ce n’est pas facile d’enchaîner aussi vite. Au vu de notre bonne première mi-temps, c’est dommage. Mais il ne faut pas se lamenter, et encore moins baisser la tête, car le Clasico arrive vite. Et puis, on a quand même remporté six de nos huit derniers matches, ce qui est pas mal, car on savait bien qu’on ne gagnerait pas tout. Maintenant, il faut regarder de l’avant et repartir directement. On est déjà focalisés sur la rencontre face à Anderlecht, donc on va se remettre directement dedans. »