D1A: le Club de Bruges se débarrasse facilement de Saint-Trond et éjecte l’Union du podium (3-0)

La première période a été relativement pauvre en occasions à Bruges, si ce n’est une frappe trop enlevée de Buchanan (11e) et une frayeur pour Coppens, le portier trudonnaire, inquiété par le pressing de Nusa (15e). Vanaken a finalement débloqué la situation sur un coup franc dévié par Brüls dans ses propres filets (1-0, 21e).

En deuxième période, Konaté a saboté les siens en étant exclu pour un tacle non maîtrisé (62e). Rapidement, Yaremchuk a été servi par Lang pour remporter son duel face à Cuypers et augmenter l’écart (2-0, 66e) avant que Skov Olsen n’enfonce le clou depuis l’entrée de six mètres (3-0, 71e).