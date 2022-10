Ronny Deila sans explication face à la contre-performance du Standard à Malines: «Ce qu’il s’est passé? C’est une très bonne question…»

Forcément, après cette rencontre, les mines étaient plutôt fermées dans le camp liégeois. Notamment dans le chef de du coach, Ronny Deila, qui n’avait pas vraiment d’explication quant à la deuxième mi-temps très pauvre des Liégeois. « Ce qu’il s’est passé ? C’est une très bonne question », expliquait le tacticien norvégien au micro d’Eleven Sports après la rencontre. « On a bien contrôlé le jeu en première mi-temps. On a eu des possibilités à ce moment-là, on aurait dû prendre le match à notre compte. Mais, en deuxième, après 5-10 minutes, on a semblé un peu stressés. Et le plus décevant est arrivé après le premier but. On n’a pas su réagir, les joueurs n’ont pas répondu aux attentes dans les moments cruciaux. Est-ce la fatigue ? Le stress ? Je ne sais pas, on doit analyser tout ça. Et puis, il faut bien dire qu’il y a eu pas mal de changements en défense, avec des joueurs repositionnés à une place qui n’était pas la leur, ce qui a forcément eu un impact. Mais les blessures ne sont pas une excuse, il faut faire mieux défensivement. »