Karim Benzema fête son Ballon d’Or avec une victoire et un but face à Elche, Eden Hazard ne décolle pas du banc

Mercredi soir, le Real Madrid a remporté une victoire nette sur le terrain d’Elche. Fraîchement élu Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a fêté son sacre avec un but pour les Merengues qui confortent leur 1re place au classement de la Liga.

Il aura fallu s’y reprendre à trois reprises pour Karim Benzema avant de pouvoir finalement célébrer un but valide. En effet, l’attaquant français s’était déjà vu refuser deux buts (6e, 61e) pour hors-jeu après la vérification de l’arbitrage vidéo, lorsqu’il a inscrit le deuxième but madrilène à la 75e minute de jeu.

Avant cela, outre ces deux buts annulés, Valverde avait ouvert le score (0-1, 11e) et Alaba avait lui aussi marqué avant que le VAR ne corrige l’erreur du juge de touche et n’invalide le but. En fin de rencontre, Asensio a infligé un dernier coup aux locaux (0-3, 89e).